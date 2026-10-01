Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Πλημμύρισαν σπίτια – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων (βίντεο+φωτογραφίες)

Εικόνες καταστροφής έρχονται από την Κρήτη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 07:00 το πρωί ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο με την Πολιτική Προστασία να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και τον Μυλοπόταμο, όπου έπεσε γέφυρα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN…— 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Στη συνέχεια, λίγο πριν τις 10:00 ήχησε νέο μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Μίνωα_Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice October 1, 2026

Την ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών (λόγω των έργων του ΒΟΑΚ) ανακοίνωσαν ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος.

Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη.

Παράλληλα, άλλο ένα μήνυμα εστάλη από το 112 μετά τις 11:00 για περιορισμό των μετακινήσεων στις περιοχές Φοινικιά και Μαλάδες.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται συνεχείς και άσκοπες μετακινήσεις από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα. Η αποστολή του μηνύματος 112 έχει ως πρωταρχικό σκοπό την άμεση προειδοποίηση των πολιτών, ώστε να αποφεύγουν την προσέγγιση στα ενεργά εργοτάξια.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος απευθύνουν σαφή σύσταση προς όλους τους οδηγούς να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στο Δήμο #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

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Στο Ρέθυμνο πλημμύρησαν σπίτια ενώ οι άνδρες της πυροσβεστικής δεν σταματούν να σπεύδουν για αντλήσεις νερού. «Σαν ποτάμι μπαίνει το νερό στο σπίτι», λέει κάτοικος των Ζωνιανών στο creta24.gr. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Την ίδια ώρα, στη Σητεία και συγκεκριμένα στην περιοχή Παλαίκαστρο, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων έχουν καλύψει αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης της πόλης, αποτυπώνοντας το μέγεθος της κακοκαιρίας. Ο δήμος Μυλοποτάμου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει την περιοχή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, κυρίως στα ορεινά χωριά.



Σύμφωνα με στελέχη του δήμου που μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης εργάζονται για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη διάνοιξη των δρόμων, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έχει διακοπεί η πρόσβαση προς τα Ανώγεια. Παράλληλα, καταγράφονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς, σύμφωνα με τα στελέχη του δήμου, ο μεγάλος όγκος φερτών υλικών έχει προκαλέσει πτώσεις στύλων και η αποκατάσταση των βλαβών απαιτεί χρόνο. Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος της Ζωμίνθου Κλειστός θα παραμείνει σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Ζωμίνθου λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και των ισχυρών βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου:



«Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ενημερώνει ότι σήμερα, 01 Οκτωβρίου 2026, ο αρχαιολογικός χώρος της Ζωμίνθου θα παραμείνει κλειστός λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή». Διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, με αρκετές περιοχές του Ηρακλείου να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος. Συγκεκριμένα, η περιοχή του Αγίου Ιωάννη (Χωστός) αλλά και το Τσαλικάκι βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Κλειστά σχολεία Στα Χανιά και το Ρέθυμνο τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Στον Δήμο Μυλοποτάμου έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα, καθώς και οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου Σε ισχύ βρίσκεται από νωρίς το πρωί η απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη, νωρίς το πρωί εκδηλώθηκε ισχυρή μπόρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ληφθεί η αυτή η απόφαση για λόγους ασφαλείας. «Συνιστούμε στους δημότες μας, να παραμένουν στα σπίτια τους και μόνο όταν είναι ανάγκη να κινούνται στον περιφερειακό δρόμο. Η ένταση των φαινομένων εξακολουθεί είναι μεγάλη, οπότε καλό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες» ανέφερε ο κ. Αθανασάκης ο οποίος πρόσθεσε πως σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί οι καλλιέργειες στον κάμπο. «Καλλιέργειες στον κάμπο έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, ωστόσο αυτή την ώρα προέχει η ασφάλεια. Έχουμε μέρες για να δούμε τις καταστροφές» επισήμανε ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, επιμένοντας στο να παραμείνουν οι κάτοικοι του Οροπεδίου μακριά από τον κάμπο, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ασφάλεια κανενός. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις Ήδη από την Τετάρτη είχε αποφασιστεί η επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις βραδινές ώρες της Τετάρτης αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος του Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και επιπλέον ειδικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στην Κρήτη μετακινήθηκαν: ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ,

ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ,

ομάδα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα Η ενίσχυση κρίθηκε απαραίτητη για την περαιτέρω επιχειρησιακή ετοιμότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δήμοι, Περιφέρεια, Πυροσβεστική και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει το νησί. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα, χειμάρρους ή σημεία του οδικού δικτύου όπου έχει συγκεντρωθεί νερό. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει θέσει τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: Συνεχίζεται η ισχυρή βροχόπτωση στην Κρήτη και αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται φαινόμενα και στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε περιοχές των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, σε κάποιες περιπτώσεις, έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου. Γι αυτό το λόγο: Στις 09:34, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.και Στις 10:02, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Σε εξέλιξη έκτακτη συνεδρίαση των ΠΕΣΟΠ Ηρακλείου και Λασιθίου

Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, με απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή λόγω του άμεσου κινδύνου που προκύπτει από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Το μέτρο βασίζεται στο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) που εκδόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού (Red Code).

Περιοχές και διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης: Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η πρόσβαση στις εξής τοποθεσίες, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης κατολισθήσεων, καταπτώσεων βράχων και πλημμυρικών φαινομένων:

* Φαράγγια (εποπτευόμενα και μη).

* Φυσιολατρικά μονοπάτια και περιπατητικές ή ορειβατικές διαδρομές (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Ε4).

* Λοιπά οικοσυστήματα με έντονο ανάγλυφο.

Η προληπτική απαγόρευση ισχύει αναδρομικά από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026 και θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 σε όλη την επικράτεια της Κρήτης.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βασική προτεραιότητα του μέτρου αποτελεί η διασφάλιση της ζωής και της υγείας των πολιτών και των επισκεπτών, σε απόλυτο συντονισμό με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και τις συστάσεις της επιτροπής εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί ξεκίνησαν συνεδριάσεις του ΠΕΣΟΠ των Π. Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου για την αποτίμηση των εξελισσόμενων φαινομένων.

Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να σεβαστούν τις υποδείξεις των αρχών και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση στις παραπάνω περιοχές.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Συνεχίζεται η ισχυρή βροχόπτωση στην Κρήτη και έχουν επηρεστεί περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχες Μαλάδες και Φοινικιά και στην περιοχή είναι σε διασπορά ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχές βοηθείας.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ηρακλείου για να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου.

Πριν από λίγο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους, λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Στις 11:09 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στους Μαλαδες και Φοινικιά ,της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι :

Σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, σε κάποιες περιπτώσεις, έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου.

Γι αυτό το λόγο: Στις 09:34, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.και Στις 10:02, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.