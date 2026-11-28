Σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά αναμένονται σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, οι ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τις τρεις περιοχές. Από το βράδυ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και την Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό κινείται ανατολικά.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η κακοκαιρία εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Σήμερα το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα δυτικά και τα βόρεια, με τις βροχές να επεκτείνονται σταδιακά στα κεντρικά ηπειρωτικά. Την Κυριακή τα ισχυρότερα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την κεντρική και νότια Ελλάδα, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

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Πού αναμένονται οι ισχυρότερες καταιγίδες σήμερα

Με βάση το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, οι προειδοποιήσεις για το Σάββατο αφορούν τις εξής περιοχές:

Κόκκινη προειδοποίηση σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά.

σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Πορτοκαλί προειδοποίηση στη δυτική Πελοπόννησο.

στη δυτική Πελοπόννησο. Πορτοκαλί προειδοποίηση από το βράδυ σε Πιερία, Χαλκιδική και ανατολική Θεσσαλία.

Το Meteo εκτιμά ότι στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα καταγραφούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται επίσης στη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας προβλέπονται χιονοπτώσεις.

Στις περιοχές που καλύπτει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ισχύουν σήμερα έκτακτα μέτρα για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών.

Πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά και μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά διαστήματα και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, κυρίως στα βόρεια. Σύμφωνα με το Meteo, στη βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς και στη δυτική Μακεδονία από 6 έως 9. Στη δυτική Ελλάδα αναμένονται 12 έως 17 βαθμοί, στην κεντρική και νότια χώρα 9 έως 18, στις Κυκλάδες 14 έως 18, στην Κρήτη 10 έως 20 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 13 έως 18 βαθμοί.

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Στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά στα 6 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα σύμφωνα με την ΕΜΥ. Στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν από το μεσημέρι σε βόρειους-βορειοδυτικούς, φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Πού μετατοπίζεται η κακοκαιρία την Κυριακή

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, κυρίως στη Φθιώτιδα, και την Εύβοια. Σταδιακά θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

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Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά και, σύμφωνα με το Meteo, χιόνια αναμένονται σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Στα ανατολικά οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 10. Η Πολιτική Προστασία έχει ανακοινώσει ότι την Κυριακή οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου θα τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.