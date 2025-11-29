Κακοκαιρία Adel: Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις «σφυροκόπησαν» τη νύχτα την Αττική – Πτώσεις δέντρων και πλημμυρικά φαινόμενα (Βίντεο)

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Παρασκευής (28.11) την Αττική προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου με πλημμυρικά φαινόμενα και πτώσεις δέντρων.

Η έντονη βροχόπτωση συνοδεύτηκε από δυνατές ριπές ανέμου, ενώ, σε πολλές περιοχές έπεσε και χαλάζι δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Ανάμεσά τους ήταν η Κηφισιά, ο Πειραιάς, το Κερατσίνι, το Χαλάνδρι, το Μενίδι, αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Στην οδό Πειραιώς ένα δέντρο έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές.

Χαλάζι στα Άνω Λιόσια

Ποτάμια οι δρόμοι στη Νίκαια

Χαλάζι και στον Κορυδαλλό

Χαλάζι στην Πετρούπολη

Πλημμύρες στο Κερατσίνι

Πτώσεις δέντρων

Παράλληλα, η πυροσβεστική δέχθηκε 30 κλήσεις τα ξημερώματα του Σαββάτου για πτώσεις δέντρων στα βόρεια προάστια και ειδικά στην περιοχή της Κηφισιάς.