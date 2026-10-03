Κρήτη: Νέο 112 στον Μυλοπόταμο – Καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν προληπτικά σε υψηλότερα σημεία

Νέο μήνυμα του 112 εκδόθηκε στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, με οδηγίες για περιορισμό των μετακινήσεων και προληπτική μετακίνηση πολιτών σε υψηλότερα σημεία.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκ νέου συσσώρευση υδάτων στην περιοχή, ενώ στο οδόστρωμα έχει συγκεντρωθεί όγκος φερτών υλικών.

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Η νέα προειδοποίηση έρχεται ενώ η κακοκαιρία στην Κρήτη συνεχίζεται, με το νησί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

Προληπτική μετακίνηση σε υψηλότερα σημεία

Το νέο μήνυμα του 112 αφορά την ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου και ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, αλλά και να μετακινηθούν προληπτικά σε υψηλότερα σημεία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… October 3, 2026

Η οδηγία εκδόθηκε λόγω της νέας συσσώρευσης υδάτων, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται στην περιοχή. Παράλληλα, τα φερτά υλικά στο οδόστρωμα δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Ισχυρά φαινόμενα έως το απόγευμα

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τα καιρικά φαινόμενα γενικά στην Κρήτη αναμένονται ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ισχυρές σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

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Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την περιοχή τους.

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