Στο 112 οι κλήσεις στην Άμεση Δράση και την Πυροσβεστική λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας
Οι πολίτες καλούνται να τηλεφωνήσουν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης
Στο 112 μπορούν να καλούν οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:
Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.
📣 ❗ Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 8, 2026
Παράλληλα, στο 112 καλούνται να τηλεφωνούν οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με το Πυροσβεστικό Σώμα (199).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:
Ανακοινώνουμε ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Παρακαλούμε τους πολίτες που θέλουν να καλέσουν στον αριθμό 199, να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112.
Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα:
ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831 6952000630
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197 6952000634
ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170 6952000633
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163 6952000641
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835 6952000513
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987 6952000638
ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328 6952000517
πηγή στην Google
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