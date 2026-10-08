Στο 112 οι κλήσεις στην Άμεση Δράση και την Πυροσβεστική λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας

Στο 112 μπορούν να καλούν οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

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Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

📣 ❗ Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 8, 2026

Παράλληλα, στο 112 καλούνται να τηλεφωνούν οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με το Πυροσβεστικό Σώμα (199).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Ανακοινώνουμε ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρακαλούμε τους πολίτες που θέλουν να καλέσουν στον αριθμό 199, να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112.

Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα:

ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831 6952000630

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197 6952000634

ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170 6952000633

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163 6952000641

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835 6952000513

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987 6952000638

ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328 6952000517