Εκλογές στο Ισραήλ: Συμμετοχή-ρεκόρ 66,7% – Σκληρή σύγκρουση Νετανιάχου και Άιζενκοτ για τις κάλπες

Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη (27/10), οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, με τη συμμετοχή των ψηφοφόρων να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, μέχρι τις 18:00 το απόγευμα, ώρα Ισραήλ, είχε ψηφίσει το 66,7% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

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Η μεγάλη προσέλευση προκαλεί έντονη κινητοποίηση στα κομματικά επιτελεία, ενώ το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ζητούν να παραταθεί η λειτουργία των εκλογικών τμημάτων.

Την ίδια στιγμή, καταγγελίες για παρατυπίες, δηλώσεις περί πιθανής νοθείας και ένα περιστατικό με ένοπλο άνδρα κοντά σε αρχηγό κόμματος εντείνουν το κλίμα ανησυχίας.

Συμμετοχή-ρεκόρ: Στο 66,7% η προσέλευση μέχρι τις 18:00

Η εκλογική συμμετοχή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σημερινής αναμέτρησης.

Ήδη από τις 16:00, το ποσοστό συμμετοχής είχε φτάσει το 55,7%, έναντι 47,5% την αντίστοιχη ώρα στις εκλογές του 2022.

Δύο ώρες αργότερα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή ανήλθε στο 66,7%, διατηρώντας την προσέλευση σε επίπεδα ιστορικού ρεκόρ για τη συγκεκριμένη ώρα.

Η υψηλή συμμετοχή καταγράφεται στις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά από τρία χρόνια πολέμου και έντονων πολιτικών αναταράξεων στη χώρα.

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Νετανιάχου: «Προσπαθούν να μας κλέψουν τις εκλογές»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους υποστηρικτές της δεξιάς να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη συμμετοχή σε αραβικές κοινότητες και περιοχές με ισχυρή παρουσία της αριστεράς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι επιχειρείται να «κλαπούν» οι εκλογές από το κόμμα του, προβάλλοντας ισχυρισμούς για εκλογικές παρατυπίες.

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Ωστόσο, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν συστηματική αλλοίωση των ψηφοδελτίων, διευκρινίζοντας ότι οι μεμονωμένες καταγγελίες εξετάζονται.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου προκάλεσαν αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους του, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι επιχειρεί να αμφισβητήσει εκ των προτέρων την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας.

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Άιζενκοτ: «Προετοιμάζει το έδαφος για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα»

Σκληρή ήταν η απάντηση του κόμματος Yashar, του οποίου ηγείται ο Γκάντι Άιζενκοτ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι διατυπώνει αβάσιμους ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για ενδεχόμενη αμφισβήτηση του αποτελέσματος.

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Ο Άιζενκοτ απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους ψηφοφόρους του να συμμετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ο επικεφαλής του Yashar χαρακτήρισε ιδιαίτερα αμφίρροπη τη σύγκρουση του κόμματός του με το Λικούντ, καλώντας τους υποστηρικτές του να κινητοποιήσουν φίλους και συγγενείς πριν κλείσουν οι κάλπες.

Αίτημα για παράταση της ψηφοφορίας – Τι ισχύει για τις 22:00

Νέα αντιπαράθεση έχει προκαλέσει το αίτημα του Λικούντ και του υπερορθόδοξου κόμματος Shas για παράταση της ψηφοφορίας, λόγω της μεγάλης προσέλευσης.

Το αίτημα υποστηρίζεται και από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, ενώ το κόμμα του Άιζενκοτ έχει εκφράσει την αντίθεσή του.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει διευκρινίσει ότι, ανεξάρτητα από την απόφαση για γενική παράταση, όσοι βρίσκονται ήδη στην ουρά στις 22:00 θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν.

Οι κάλπες έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 22:00, ώρα Ελλάδας και Ισραήλ, ενώ η δημοσιοποίηση των exit polls ενδέχεται να καθυστερήσει εφόσον συνεχίζεται η ψηφοφορία.

Το DEBATER είχε ήδη καταγράψει τη διαμάχη ανάμεσα στα δύο πολιτικά στρατόπεδα για την παράταση της εκλογικής διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης: Εκλογές στο Ισραήλ – Σύγκρουση Νετανιάχου και Άιζενκοτ για την παράταση της ψηφοφορίας.

Συναγερμός στα κομματικά επιτελεία – Αγώνας για την τελευταία ψήφο

Η μεγάλη συμμετοχή έχει προκαλέσει κινητοποίηση τόσο στην κυβερνητική παράταξη όσο και στην αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ο Νετανιάχου και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς συντονίζουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της προσέλευσης των δεξιών ψηφοφόρων.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ πραγματοποιεί επισκέψεις από πόρτα σε πόρτα στην πόλη Μπατ Γιαμ, καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ και ο επικεφαλής των Δημοκρατών Γιαΐρ Γκολάν απευθύνουν επίσης εκκλήσεις συμμετοχής.

Ο Γκολάν προειδοποίησε ότι το κόμμα του χάνει υποστηρικτές προς τους σχηματισμούς του Άιζενκοτ και του Μπένετ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο απώλειας κοινοβουλευτικών εδρών.

Συλλήψεις για εκλογικές παρατυπίες και περιστατικό με μαχαίρι

Η εκλογική ημέρα σημαδεύτηκε και από περιστατικά που διερευνώνται από τις αστυνομικές Αρχές.

Στο Τελ Αβίβ, ένας άνδρας συνελήφθη αφού πλησίασε τον επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, με τρόπο που το κόμμα του χαρακτήρισε απειλητικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ένα μεγάλο μαχαίρι έπεσε από τα ρούχα του άνδρα, με αποτέλεσμα να επέμβουν οι άνδρες ασφαλείας.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη υπόπτου που έφερε μαχαίρι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν διαπιστώθηκε απόπειρα μαχαιρώματος.

Παράλληλα, τρεις άνδρες από κοινότητες Βεδουίνων στο νότιο Ισραήλ συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα εξαγοράς ψήφων υπέρ του αραβικού κόμματος Ra’am.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν φάκελοι με μετρητά δεκάδων χιλιάδων σέκελ.

Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κλείσιμο της κάλπης και στη δημοσιοποίηση των πρώτων exit polls.

Η προγραμματισμένη ώρα ολοκλήρωσης της ψηφοφορίας είναι οι 22:00, ενώ η καταμέτρηση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα εκλογικά αποτελέσματα που να επιτρέπουν ασφαλές συμπέρασμα για τη σύνθεση της επόμενης Κνεσέτ ή τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η αναμέτρηση αναμένεται να κριθεί όχι μόνο από τα ποσοστά των μεγαλύτερων κομμάτων, αλλά και από το ποιοι μικρότεροι σχηματισμοί θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το εκλογικό όριο εισόδου στο κοινοβούλιο.

Πηγή: Times of Israel