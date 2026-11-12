Καιρός: Επικίνδυνες βροχές με 26άρια και 8 μποφόρ – Ποιες περιοχές θα “πνιγούν” από την αφρικανική σκόνη (χάρτες)

Διαταραχές θα σημειωθούν στον καιρό τις επόμενες μέρες με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από τη μια μεριά και ενισχυμένους νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και ζέστη από την άλλη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη σήμερα, Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου για έντονα και πιθανόν επικίνδυνα φαινόμενα κυρίως σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά.

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Συγκεκριμένα, οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά που έχουν σχηματιστεί ήδη στην Ιβηρική Χερσόνησο, αναμένεται να προσεγγίσουν την χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Για σήμερα, οι νοτιάδες φαίνεται να επιμένουν ενώ την Παρασκευή θα φτάσουν στο επίπεδο θύελλας. Από σήμερα ξεκινά και η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης.

Από την μία θα έχουμε βροχές στα ανατολικά και το δυτικό Αιγαίο και από την άλλη οι θερμοκρασίες θα επιμείνουν ενισχυμένες στα ανατολικά και τα νότια.

Για σήμερα αναμένονται λίγες βροχές στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι βροχές αναμένεται να ενταθούν την Παρασκευή στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα ενώ το Σάββατο οι βροχές θα γίνουν πιο έντονες προς το ανατολικό βορειοανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα φτάσουν σήμερα έως τα 7 μποφόρ ενώ αύριο ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως οι άνεμοι θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου.

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Διαταραχές από την Παρασκευή

Πέρα από τις διαταραχές που έρχονται από την Ιβηρική Χερσόνησο, θερμές αέριες μάζες θα κάνουν επίσης την εμφάνισή τους αυξάνοντας την θερμοκρασία την Παρασκευή και το Σάββατο έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Τα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα θα βρεθούν σε μια επικίνδυνη ζώνη φαινομένων με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος και δυτική Στερεά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

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Από το Σάββατο οι διαταραχές θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο ενώ ψυχρό μέτωπο θα κάνει την εμφάνισή του.

Τις βραδινές ώρες αναμένονται έντονα φαινόμενα προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, με τους ανέμους σταδιακά να γυρίζουν σε βοριάδες.

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Η θερμοκρασία θα πέφτει μέχρι την Τρίτη αν και μετά αναμένεται νέος γύρος βροχών, αυξημένων θερμοκρασιών και υγρασίας.

Ποιες περιοχές θα «πνιγούν» από την αφρικανική σκόνη

Το meteo.gr αναφέρει πως η αφρικανική σκόνη θα γίνει αντιληπτή από το μεσημέρι της Πέμπτης επηρεάζοντας τα περισσότερα τμήματα της χώρας μας.

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Το επεισόδιο θα ενταθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με τη Δυτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Από το Σάββατο η μεταφορά θα περιοριστεί και οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν να απομακρύνονται.