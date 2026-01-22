Καιρός: “Νέος γύρος κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες” λέει ο Μαρουσάκης – Συναγερμός και στην την Αττική

Λόγο για νέο γύρο κακοκαιρίας που θα χτυπήσει την Αττική ξανά κάνει σε ανάρτηση του σήμερα (22/1) ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης με τον καιρό να παραμένει άστατος με βροχές και καταιγίδες.

Στην ανάρτηση που έκανε στα social αναφέρει πως οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν τοπικά ένταση και προειδοποιεί για καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ώρες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.

Από τη νέα επιδείνωση του καιρού δεν θα λείπει ούτε η Αττική που ήδη μετράει πληγές από το χθεσινό πέρασμα με τον θάνατο μίας γυναίκας αλλά και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.

«Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή», γράφει στο τέλος της ανάρτησης ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή», αναφέρει.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη 20-01-26 11:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και τοπικά σε ημιορεινές περιοχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στις Κυκλάδες πρόσκαιρα ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.