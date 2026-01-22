Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές της Αττικής “βούλιαξαν” από τη βροχή – “Σε μία μέρα έπεσε το νερό μισού χρόνου” (χάρτες)

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν χθες Τετάρτη 21/1 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, λόγω της κακοκαιρίας.

Η Αττική, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Κώστα Λαγουβάρδου, συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Όπως σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος, ο χάρτης που αποτυπώνει την κατανομή της 24ωρης βροχόπτωσης βασίζεται σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προσφέροντας μια αναλυτική εικόνα των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως προκύπτει, τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκαν εντός της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο μετεωρολογικό σταθμό του Παπάγου σημειώθηκε το υψηλότερο ύψος βροχής, το οποίο έφτασε τα 174 χιλιοστά.

Δείτε και τον χάρτη με τα ύψη βροχής από το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με στοιχεία μέχρι τις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ErtNews για την κακοκαιρία, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου ανέφερε πως στην Αττική έπεσε σε μία μέρα «το νερό μισού χρόνου».

Ειδικότερα, σημείωσε πως στην Αττική έπεσαν 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα, κάνοντας λόγο για «ρεκόρ όλης της χώρας και όλων των ετών».