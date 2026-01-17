Καιρός: «Χειμώνας όπως παλιά» τις επόμενες ημέρες – «Ψύχος και ισχυροί άνεμοι», λέει ο Κολυδάς

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα θυμίζει χειμώνα, καθώς το κρύο θα είναι τσουχτερό σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτηση του αναφέρει πως θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες και ότι το κρύο θα είναι τσουχτερό σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας. Χαρακτηριστικά αναφέρει;

«Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους.

Νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις.

Χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια: ψύχος, άνεμος και καθαρά χειμερινός χαρακτήρας.

Με λίγα λόγια: κανονικός χειμώνας, όπως παλιά».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής, της κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 10, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός:Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά-ημιορεινά τμήματα

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.Στη δυτική Μακεδονία 2 μς 3 βαθμούς χαμηλότερη.