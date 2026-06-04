Ιεράπετρα: Διάσωση 74 μεταναστών σε νέα επιχείρηση των Αρχών

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) εντόπισε λέμβο με 74 μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, drone της Frontex εντόπισαν την λέμβο, μέσα στο πλαίσιο των περιπολιών επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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Σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής περισύλλεξαν τους μετανάστες και τους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.