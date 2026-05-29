Καιρός Αγίου Πνεύματος: Ευνοϊκές συνθήκες σε στεριά και θάλασσα για τα πρώτα μπάνια – Η πρόγνωση Κολυδά για το τριήμερο

Παρά τις κατά τόπους αστάθειες που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες, οι συνθήκες του καιρού για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι πολύ καλές ευνοώντας την πρώτη… καλοκαιρινή μαζική έξοδο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, σε γενικές γραμμές, ο καιρός αναμένεται ευνοϊκός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Μάλιστα, παρουσίασε και τις θερμοκρασίες των θαλασσών, για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις περιοχές όπου πολλοί θα επιλέξουν να ταξιδέψουν ή να απολαύσουν τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προγνώσεις της θερμοκρασίας θάλασσας από το Copernicus Marine δείχνουν ότι οι ελληνικές θάλασσες μπαίνουν σταδιακά σε πιο καλοκαιρινή φάση.

Στα δυτικά και νότια, κυρίως στο Ιόνιο, γύρω από την Κρήτη και προς τα Δωδεκάνησα, οι τιμές είναι πιο ευχάριστες για το πρώτο μπάνιο. Αντίθετα, στο Βόρειο Αιγαίο και σε τμήματα του κεντρικού Αιγαίου, η θάλασσα κρατά ακόμη λίγη από τη δροσιά της άνοιξης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σάββατο 30/5

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 31/5

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία θα φτάσει κατά τόπους τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αγίου Πνεύματος (1/6)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη (2/6)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.