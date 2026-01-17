Καιρός: Μετά τις αλκυονίδες έρχεται 10ημερος χειμώνας με βροχές, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας – Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

Σε καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό φαίνεται πως εισέρχεται η χώρα μετά το πέρας των αλκυονίδων ημερών, σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου Νίκου Καντερέ.

Ο πρώην διευθυντής Προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για ένα χειμωνιάτικο δεκαήμερο που ακολουθεί, με βροχές και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα κατά πόσο τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα θα μπορέσουν να συμβάλουν στην αναπλήρωση των υδατικών ελλειμμάτων στους βασικούς ταμιευτήρες, όπως ο Μόρνος, η Υλίκη και ο Μαραθώνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Καντερές αναλύει τα δεδομένα για τον καιρό των επόμενων ημερών, επισημαίνοντας τη σημασία των αναμενόμενων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων τόσο για το υδρολογικό ισοζύγιο όσο και για τη συνολική εικόνα του φετινού χειμώνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Καντερέ:

«Ύστερα από τις αλκυονίδες και τις σχετικά μεγάλες μέγιστες θερμοκρασίες με τους ασθενείς ανέμους, μπαίνουμε σε ένα χειμωνιάτικο 10ήμερο τουλάχιστον που θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές με τις βροχές στα πεδινά, τα χιόνια στα ορεινά αλλά και χαμηλότερα στα βόρεια και κεντρικά, τις καταιγίδες στις δυτικές, τις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Οι θερμοκρασίες όλες τις παραπάνω ημέρες θα είναι κάτω από τις κανονικές τιμές και θα θυμίζουν χειμώνα. Το Σαββατοκύριακο 17-18 του μήνα θα κατρακυλήσουν 8 με 10 βαθμούς, συγκριτικά με τις τιμές που είχαμε στις αλκυονίδες ημέρες. Θα ανέβουν λίγο στα μέσα της νέας εβδομάδας για να υποχωρήσουν ξανά και να ξαναπέσουν σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι είτε Β-ΒΑ, είτε ΝΑ-Α θα φθάνουν τα 7 και 8 μποφόρ στα πελάγη και όχι μόνο με τις ριπές ενίοτε στα 9 μποφόρ.

Αρχικά το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα τα λίγα χιόνια και οι βροχές θα οφείλονται στη πολύ ψυχρή εισβολή από τη βορειοανατολική Ευρώπη με το σιβηρικό ισχυρότατο αντικυκλώνα, που η Ελλάδα θα βρεθεί στα κράσπεδα αυτού, έως έρθει η επίδραση του βαρομετρικού χαμηλού από τη κεντρική Μεσόγειο και μαζί να δώσουν πολύ περισσότερες βροχές αλλά και καταιγίδες, καθώς και περισσότερα χιόνια, αλλά στα ορεινά, τη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 20-21 και 22 Ιανουαρίου.

Στις 23 έρχεται μια πρόσκαιρη διακοπή των φαινομένων, για να έρθει άλλο βαρομετρικό χαμηλό από τη νότιο Μεσόγειο για να δώσει νέες βροχές και καταιγίδες. Μάλλον πριν φύγει ο μήνας θα έχουμε την επίδραση και άλλου χαμηλού από τη Μεσόγειο. Ο φετινός Ιανουάριος αποδεικνύεται πολύ βροχερός, μη έχοντας καμία σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Επιπλέον τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στο Λεκανοπέδιο Αττικής στους μήνες Δεκέμβριο και Νοέμβριο 2025 ήταν πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που σημειώθηκαν τους μήνες Δεκέμβριο-Νοέμβριο 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άραγε τα νερά που θα πέσουν έως το τέλος του μήνα σε Μόρνο, Υλίκη και Μαραθώνα ,πόσο θα βοηθήσουν στο πρόβλημα της πιθανής λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Αττική???».

Ο καιρός αύριο

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός την Δευτέρα

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8, στα νοτιοδυτικά τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περεταίρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.