Καιρός: Χαλάζι και καταιγίδες σε Αττική, Θήβα και Λάρισα – Πλημμύρισε η Καστοριά, πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία που σαρώνει την χώρα από την Παρασκευής αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές αλλάζοντας την εικόνα του καιρού μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6).

Καταιγίδες και χαλάζι χτύπησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6) τις βορειοανατολικές περιοχές της Αττικής. Η έντονη βροχόπτωση έχει πλήξει ήδη τα Άνω Λιόσια και τους Θρακομακεδόνες, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επεκταθούν τις επόμενες ώρες.

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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι πολίτες, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πρόσκαιρα πολύ δυνατούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι θα συνεχιστούν και μέχρι αύριο.

Ισχυρή χαλαζόπτωση σε Θήβα και Λάρισα

Στο μεταξύ, ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Θήβα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για επιδείνωση του καιρού

Τα έντονα φαινόμενα ξέσπασαν ξαφνικά, με ισχυρή βροχόπτωση, πολλούς κεραυνούς και χαλάζι που σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, έντονη βροχόπτωση με ισχυρούς ανέμους έπληξαν τη Λάρισα το μεσημέρι της Παρασκευής.

Προβλήματα εντός της πόλης δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στην Πυροσβεστική. Ωστόσο, έλαβαν χώρα δύο κοπές δένδρων στην περιοχή των Φαρσάλων και στο χωριό Ζάππειο του δήμου Κιλελέρ.

Νωρίτερα η περιοχή της Ελασσόνας χτυπήθηκε και από χαλάζι.

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Φθινοπωρινές εικόνες και στην Καστοριά με βροχή και χαλάζι να προκαλούν προβλήματα.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

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Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,

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β. στη Θεσσαλία και στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,

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δ. στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,

ε. στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.