Καιρός αύριο: Ραγδαία επιδείνωση με μπουρίνια και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει αύριο το σκηνικό του καιρού στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά, αύριο, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

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Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες.

Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικα και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση στις Σποράδες και την Εύβοια.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και απο τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες.

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Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στην Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι .

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.