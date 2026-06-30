Καιρός σήμερα: Με 37άρια φεύγει ο Ιούνιος – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Με άκρως καλοκαιρινό καιρό μας αποχαιρετά ο Ιούνιος, καθώς σήμερα Τρίτη 30/6 η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

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Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

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Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

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Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

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Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις και στην Κρήτη από δυτικές 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.