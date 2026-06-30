Προ των πυλών κύμα αστάθειας και σφοδρών καταιγίδων – Μεγάλη προσοχή τις επόμενες μέρες συνιστά ο Μαρουσάκης

Αν και ο καιρός σήμερα Τρίτη 30/6 δεν χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια, τις επόμενες ημέρες φαίνεται πως το σκηνικό θα αλλάξει.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, περιμένουμε κοντά στην Πέμπτη το απόγευμα αυτήν την έξαρση, αυτό το μέτωπο καταιγίδων και αστάθειας.

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Όπως ανέφερε, σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Θα βγει αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και βόρεια κεντρικά, στην Ήπειρο, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στη Μακεδονία, ακόμη όμως και τα βουνά της Πελοποννήσου, θα συναντήσουμε μπόρες ακόμη και καταιγίδες.

Το μελτέμι θα περιοριστεί στο εσωτερικό του Αιγαίου, με μικρότερες εντάσεις ενώ θα ξαναενισχυθούν οι βοριάδες από την Παρασκευή και στη συνέχεια, επομένως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο οι βοριάδες θα μονοπωλήσουν το καιρικό ενδιαφέρον μετά και την έξαρση αστάθειας που περιμένουμε Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αρχίζει και κάνει περισσότερη ζέστη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Και σήμερα θα προσεγγίσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της δυτικής Μακεδονίας, τη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, στο εσωτερικό της Ρόδου αλλά και της Κρήτης. Όσο πιο κοντά στη θάλασσα βρισκόμαστε θα μετριάζεται αυτή η ζέστη.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο σήμερα. Το βοριαδάκι θα επιμείνει με μέτριες και από το απογευμα με ισχυρές εντάσεις. Η θερμοκρασία κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες το απόγευμα στο εσωτερικό του νομού. Ο υδράργυρος κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, το μεσημέρι με απόγευμα και κοντά στην Παρασκευή, θα μας πλησιάσει το κύμα αστάθειας από τη δυτική Ευρώπη και έτσι θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες με αυξημένες πιθανότητες να συναντήσουμε χαλαζοπτώσεις, ακόμη και επικίνδυνους κεραυνούς.

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Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί μέσα την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή.

Το Σάββατο σιγά σιγά θα περιοριστεί η αστάθεια προς τα ανατολικά και νότια. Θα αρχίσουν να ενισχύονται τα μελτέμια, τα οποία θα πάρουν τη σκυτάλη και θα κυριαρχήσουν μέχρι της αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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Την επόμενη εβδομάδα τα μελτέμια θα μας δροσίσουν, θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία, σε φυσιολογικά επίπεδα και θα αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες, καθώς μπορεί να μην απασχολούμαστε με το ακραίο κύμα καύσωνα στη γηραιά Ήπειρο, παρόλα αυτά ο καιρός κρύβει παγίδες, εκπλήξεις για τη χώρα μας για το θέμα της αστάθειας και των πυρκαγιών, επισήμανε ο μετεωρολόγος.