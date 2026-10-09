Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας

Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τον Σάκη Αρναούτογλου να εφιστά την προσοχή για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωσή του, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από αργά το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, ενώ από την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε αρκετές περιοχές ακόμη και στους 18 βαθμούς Κελσίου.

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Η μεταβολή θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, όταν οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνοδεύονται από σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Πού χρειάζεται προσοχή το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου.

Η Κέρκυρα, η Θεσπρωτία και η Πρέβεζα είναι οι περιοχές στις οποίες αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα, με τις βροχές και τις καταιγίδες να ενισχύονται από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, καθώς οι καταιγίδες ενδέχεται να αποκτήσουν ισχυρό χαρακτήρα.

Η νέα εκτίμηση έρχεται σε συνέχεια των προγνώσεων για βροχές στη δυτική και ηπειρωτική Ελλάδα, όπως είχε αναφέρει το DEBATER στο ρεπορτάζ για τα 29άρια και τις καταιγίδες του Σαββατοκύριακου.

Από τους 26 βαθμούς στους 18 μέσα σε δύο ημέρες

Η σημαντικότερη μεταβολή του καιρού αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση Αρναούτογλου, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν περίπου τους 20 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

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Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η θερμοκρασία στα κεντρικά, τα βόρεια αλλά και στην Αττική αναμένεται να περιοριστεί περίπου στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόκειται για μια αισθητή αλλαγή σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, που θα κάνει το φθινόπωρο περισσότερο αισθητό.

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Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο – Πιο έντονη η αίσθηση του κρύου

Εκτός από την πτώση της θερμοκρασίας, σημαντικό ρόλο στη μεταβολή του καιρού θα διαδραματίσουν και οι βόρειοι άνεμοι.

Από την Τρίτη αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, γεγονός που θα κάνει την αίσθηση του κρύου εντονότερη, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

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Στα ορεινά και στις βορειότερες περιοχές οι συνθήκες θα αρχίσουν να θυμίζουν περισσότερο χειμώνα, ενώ και στην Αττική η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες θα είναι αισθητή.

Η εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία των συστημάτων που θα επηρεάσουν τη χώρα, με τις επόμενες προγνώσεις να αποσαφηνίζουν την ένταση των ανέμων και την ακριβή έκταση της πτώσης της θερμοκρασίας.