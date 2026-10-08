Καιρός: 29άρια από Παρασκευή – Καταιγίδες σε δυτικά και ηπειρωτικά

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν από την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, με βροχές σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Εμμανουήλ, στην πρόγνωση καιρού αναφέρει πως Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός ενώ οι βροχές θα χτυπήσουν κυρίως δυτική Ελλάδα και μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

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Για σήμερα αναμένονται λίγες βροχές από το απόγευμα στη δυτική Ελλάδα και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε καλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας κατά τόπους τους 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, οι βροχές θα επιμείνουν στη Δυτική Ελλάδα, ενώ θα σημειωθούν περισσότερες μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης τη Δυτική Μακεδονία, τα ορεινά της Θεσσαλίας και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι, έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να είναι 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη, λόγω των νοτιάδων.

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα επεκταθούν από το Ιόνιο σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά διαστήματα, χωρίς να φαίνεται ότι θα έχουν ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα.

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Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 5 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Την Κυριακή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Παράλληλα, αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και τα νότια.

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Ο καιρός σήμερα

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται νεφώσεις στα βορειοδυτικά οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο και από το μεσημέρι κατά τόπους στο υπόλοιπο Ιόνιο, στην Ήπειρο στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

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Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 26, στη Θεσσαλία από 10 έως 28, στην Ήπειρο από 8 έως 24, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 28, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 23, στις Κυκλάδες από 12 έως 25, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 23 και στην Κρήτη από 11 έως 26.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματά του 3 έως 5 μποφόρ.

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Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.