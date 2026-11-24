Για την υπόθεση του 14χρονου από την Ήπειρο, ο οποίος όπως αναζητούσε όπλα μέσω Telegram για να πάρει εκδίκηση από τα άτομα που δεχόταν επίθεση, μίλησε η μητέρα του, η οποία είπε ότι: «πιστεύω ότι δεν θα το έκανε ποτέ, απλά ήθελε λίγο να τους τρομάξει».

Η μητέρα του ανηλίκου, μιλώντας στο Mega, ανέφερε για τα παιδιά που είχαν βάλει στο στόχαστρο τον γιο της: «Είναι μια ομάδα 13 ατόμων. Έκαναν διάφορα. Τον έφτυναν, τον κορόιδευαν, τον έβριζαν. Τον χτυπούσαν. Μας έλεγε ότι χτύπησε μόνος του, έπεσε. Κάποτε είχε σπάσει την κλείδα του και μας είπε ότι έπαιζε με την παρέα και το έπαθε μόνος του».

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«Πιστεύω ότι δεν θα το έκανε ποτέ, απλά ήθελε λίγο να τους τρομάξει, μέχρι εκεί. Πίστεψε ότι είναι μόνος του και πως κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει», συμπλήρωσε.

“Δεν πρόκειται για σχολικό εκφοβισμό”

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι αστυνομικές Αρχές, τα περιστατικά εκφοβισμού σε βάρος του 14χρονου δεν σημειώθηκαν στο σχολικό περιβάλλον.

«Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είναι στο πλαίσιο σχολικού εκφοβισμού. Δεν έχει συμβεί κάτι εντός σχολικής μονάδας. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε εμείς. Είναι κάτι άλλο. Είναι πίεση που δεχόταν το παιδί σε κάποιο άλλο περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι οι ελληνικές Αρχές ενημερώθηκαν για τις διαδικτυακές αναζητήσεις του ανηλίκου από υπηρεσίες του εξωτερικού.

«Ενημερωθήκαμε από την επικοινωνία που έχουμε με ξένες Αρχές. Στο παρελθόν έχει συμβεί και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όχι μόνο η Αντιτρομοκρατική, να λάβουν τέτοια πληροφορία, ότι κάποιος ανήλικος αναζητά οποιοδήποτε παράνομο υλικό. Μας έχει βοηθήσει πολύ να προλάβουμε περιστατικά ή να αντιληφθούμε ότι κάποια παιδιά έχουν μπει σε λάθος δρόμο», σημείωσε.

«Σε αυτήν την περίπτωση, από τη στιγμή που είδαμε ότι αναζητείται οπλισμός, άμεσα ενεργοποιήθηκε η Αντιτρομοκρατική, για να αποκλείσουμε ότι υπάρχει κάποιος μεμονωμένα ή ομάδες οι οποίες προσπαθούν να προσεγγίσουν ανηλίκους για οποιαδήποτε πράξη», πρόσθεσε.

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Παράλληλα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία σε βάρος του παιδιού.

«Συλλέχθηκε προανακριτικό υλικό, όπως ζήτησε ο αρμόδιος εισαγγελέας, το οποίο του έχει διαβιβαστεί για να δούμε πώς θα κινηθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει κατηγορία για τον ανήλικο», υπογράμμισε.