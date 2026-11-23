Σημαντικές αλλαγές στο σκηνικό του καιρού αναμένεται να σημειωθούν τις επόμενες ημέρες, με δύο διαδοχικές κακοκαιρίες να πλήττουν τη χώρα στο τέλος του μήνα.

Συγκεκριμένα, το κρύο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό από την Τρίτη 24.11.2026 και τα πιο έντονα φαινόμενα να αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, με τις βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους.

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Ο καιρός θα παρουσιάσει αρκετές αλλαγές μέχρι και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με τις βροχές να επηρεάζουν αρχικά τη δυτική και βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια να επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, η πρώτη αλλαγή συνδέεται με μια ψυχρή αέρια μάζα που κατεβαίνει από την κεντρική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια, ενώ η δεύτερη κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ενισχυμένους νοτιάδες, ισχυρές βροχοπτώσεις και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο

Η εβδομάδα ξεκίνησε με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, καθώς σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, αυτή η εικόνα δεν θα διατηρηθεί, αφού από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μια αρκετά ψυχρή αέρια μάζα θα κινηθεί από την κεντρική Ευρώπη προς τα βορειοανατολικά Βαλκάνια, επηρεάζοντας και τη χώρα μας, αν και με μικρότερη ένταση. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, στα βόρεια τμήματα της χώρας η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά θα φτάσει περίπου τους 16 βαθμούς. Στα νοτιότερα τμήματα οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν κοντά στους 20 βαθμούς.

Το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό τις πρωινές και βραδινές ώρες, όταν ο υδράργυρος σε ορισμένες περιοχές θα υποχωρεί ακόμη και στους 8 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ, η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με τη Δευτέρα.

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Ο καιρός την Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Την Τρίτη ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες που θα έχουν προηγηθεί θα περιοριστούν και θα σταματήσουν. Στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή θα αφορά τη θερμοκρασία, η οποία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Σε αρκετές περιοχές της βόρειας χώρας οι θερμοκρασίες θα βρεθούν ακόμη και κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή.

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Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τη μέγιστη τιμή να φτάνει περίπου τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Με αρκετές νεφώσεις κατά διαστήματα, αλλά χωρίς γενικευμένα έντονα φαινόμενα, θα κυλήσει ο καιρός την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, ενώ στο Ιόνιο αναμένονται βροχές κυρίως το βράδυ.

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Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονται, χωρίς όμως να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα από τον καιρό. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στη δυτική χώρα οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να ενισχύονται, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

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Στην ανατολική Ελλάδα οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, και σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Έτσι, η Τετάρτη θα είναι μια σχετικά ήρεμη ημέρα από πλευράς φαινομένων, πριν από τη νέα επιδείνωση που αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αρχίζει να αλλάζει ξανά, καθώς η ψυχρή αέρια μάζα θα απομακρύνεται και οι άνεμοι θα στρέφονται σε νότιους. Η αλλαγή αυτή θα συνοδευτεί από πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και από την προσέγγιση ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να σχηματιστεί νότια της Ιταλίας.

Οι πρώτες πιο αξιόλογες βροχές θα εμφανιστούν στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα.

Στη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται λιγότερες βροχές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχετικά καλύτερος, με διαστήματα χωρίς φαινόμενα.

Την ίδια ώρα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 μποφόρ και κατά τόπους ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις. Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο, κυρίως εξαιτίας των νοτιάδων.

Νέα κακοκαιρία Παρασκευή και Σάββατο

Πιο έντονη αναμένεται να είναι η επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, όταν ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, οι ισχυρές βροχές ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι πιο ευάλωτες σε έντονες βροχοπτώσεις.

Στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, και συγκεκριμένα σε μεγάλα υψόμετρα, αναμένεται να σημειωθούν και χιονοπτώσεις. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει ότι ο καιρός μπαίνει σταδιακά σε πιο χειμωνιάτικους ρυθμούς, καθώς πλησιάζει ο Δεκέμβριος.

Άστατος ο καιρός και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η αστάθεια φαίνεται πως θα συνεχιστεί και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς το σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να κινηθεί σταδιακά προς τα νοτιοανατολικά. Με βάση τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, βροχές θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η ακριβής ένταση και η κατανομή των φαινομένων.

Έτσι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου αναμένεται να είναι αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο, με περισσότερες βροχές, δυνατούς ανέμους και γενικότερα πιο άστατες καιρικές συνθήκες.

Πάντως, παρά την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και τις δύο διαδοχικές κακοκαιρίες, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις δεν δείχνουν προς το παρόν κάποιο παρατεταμένο κύμα έντονου ψύχους. Αντίθετα, το επόμενο διάστημα φαίνεται πως θα χαρακτηρίζεται από συχνές εναλλαγές του καιρού, νοτιάδες και θερμοκρασίες που κατά περιόδους θα βρίσκονται πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ημέρες χρειάζονται προσοχή, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα, στις θαλάσσιες περιοχές και στα ορεινά, όπου οι ισχυρές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Η εξέλιξη των δύο συστημάτων θα καθορίσει και το πώς ακριβώς θα μας αποχαιρετήσει ο Νοέμβριος, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του χειμώνα.