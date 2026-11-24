Μια επικίνδυνη κατάσταση εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν σωλήνας απομάκρυνσης οικοδομικών μπαζών κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει έναν εργάτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εϋνάρδου και Αλκιβιάδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και την μαρτυρία του Αλέξη Βάλιακα από το σημείο, ο εργαζόμενος φέρεται να επιχείρησε να μετακινήσει τον σωλήνα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα χώματα που είχαν συγκεντρωθεί στο εσωτερικό του. Ωστόσο, η κατασκευή κατέρρευσε, παρασύροντας χώματα, μπάζα και τμήματά της, με τραγικές συνέπειες για τον ίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές για καθυστέρηση στην παροχή βοήθειας. Όπως περιγράφεται, κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές, ενώ το ασθενοφόρο φέρεται να έφτασε στο σημείο περίπου μία ώρα αργότερα. Ο χρόνος ανταπόκρισης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό αποτελούν ζητήματα που χρήζουν διερεύνησης.

Την ίδια ώρα, σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για τις συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο, τα μέτρα προστασίας που είχαν ληφθεί, τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και το κατά πόσο τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

«Πόσοι άνθρωποι φεύγουν κάθε πρωί από το σπίτι τους για να εργαστούν, χωρίς να γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν το βράδυ στην οικογένειά τους;», αναρωτιέται ο καταγγέλλων.

«Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πληρώνει με τη ζωή του το μεροκάματο. Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αυτονόητο δικαίωμα και υποχρέωση όλων όσοι έχουν την ευθύνη για την προστασία των εργαζομένων.

Η ανθρώπινη ζωή πρέπει να βρίσκεται πάνω από όλα. Γιατί η εργασία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατρέπεται σε καταδίκη», καταλήγει.