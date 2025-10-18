Και επίσημα ο Δακτύλιος επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας

Μετά από καθυστέρηση μερικών ημερών, δημοσιεύτηκε το πολυαναμενόμενο ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025, το οποίο καθορίζει την επαναφορά του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.

Το μέτρο θα ισχύει από τις 20 Οκτωβρίου 2025 έως τις 10 Ιουλίου 2026, ενώ οι άδειες κυκλοφορίας των προηγούμενων περιόδων (2023-2024 και 2024-2025) παραμένουν έγκυρες και για φέτος.

Πού εφαρμόζεται ο Δακτύλιος

Ο Δακτύλιος αφορά το κέντρο της Αθήνας και περικλείεται από τις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Λ. Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Ανδρ. Φραντζή, Λ. Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Λ. Αλεξάνδρας.

Ώρες και ημέρες ισχύος

Δευτέρα – Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν εφαρμόζονται.

Για ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2,2 τόνους, η κυκλοφορία γίνεται εκ περιτροπής ανάλογα με το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο της πινακίδας.

Ποιοι εξαιρούνται από τον Δακτύλιο

Απαλλάσσονται οχήματα με ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄). Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κατ’ εξαίρεση μέσω gov.gr, έντυπα ή ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα, εξαιρούνται:

Αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα

Οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 120 g/km (NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145 g/km (WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά

Τα μέτρα δεν ισχύουν στις οριακές λεωφόρους και δρόμους που καθορίζουν τον μικρό Δακτύλιο.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ.