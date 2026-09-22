Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 52χρονος πυροσβέστης σε επιχείρηση διάσωσης δύο αναρριχητών – Η μοιραία πτώση

Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο, καθώς ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αλλοδαπών από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, ο πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη διάσωση και τη μεταφορά των δύο ατόμων σε ασφαλές σημείο.

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Η μοιραία πτώση του 52χρονου πυροσβέστη

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν λάβει κλήση για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρριχητών, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε απόκρημνο βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας.

Κατά τη διάρκεια της δύσκολης επιχείρησης, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος.

Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου

Μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του, ο 52χρονος πυροσβέστης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

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Σε ανακοίνωσή της, η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά θλίψη της και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος πυροσβέστη.

Η επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Σε άτυπη ενημέρωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα ανέφερε:

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«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς σε ασφαλές σημείο δύο αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης».

Διατάχθηκε ΕΔΕ για την τραγωδία

Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

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Αντικείμενο της ΕΔΕ είναι η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 52χρονου πυροσβέστη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.

Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει όλα τα δεδομένα της επιχείρησης, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο δύσβατο σημείο όπου σημειώθηκε η μοιραία πτώση.