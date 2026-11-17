Νέα, ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του σχεδίου δολοφονίας στην Ελλάδα, το οποίο αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη συνεργασία της ΕΥΠ με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλες δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το DEBATER φέρνει στο φως τη φωτογραφία του Ιρανού Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), του ανθρώπου που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην καθοδήγηση του δικτύου και να έδινε τις εντολές για την προετοιμασία της δολοφονικής επίθεσης.

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Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο στόχος ήταν άνδρας ισραηλινής καταγωγής, στέλεχος εταιρείας με έδρα την Αθήνα.

Η ταυτότητα του άνδρα και η επωνυμία της εταιρείας δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφαλείας, ενώ δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν ο στόχος κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα ή βρισκόταν στη χώρα για επαγγελματικούς λόγους.

Αυτός είναι ο φερόμενος Ιρανός «εγκέφαλος»

Ο Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ κατονομάζεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας ως το πρόσωπο που φέρεται να συντόνιζε το δίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διατηρεί επαφές με πρόσωπα τα οποία φέρονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

Οι Αρχές τον συνδέουν, επίσης, με τον Naji Sharifi Zindashti, πρόσωπο που έχει απασχολήσει διεθνείς διωκτικές υπηρεσίες για σχέδια δολοφονιών επί πληρωμή και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Το δίκτυο φέρεται να αξιοποιούσε ανθρώπους με παρουσία σε εγκληματικές δομές τρίτων χωρών, ώστε να αποκρύπτεται η σύνδεση των σχεδιαζόμενων ενεργειών με ιρανικούς παράγοντες.

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Άνδρας ισραηλινής καταγωγής ο στόχος

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόσωπο το οποίο είχε μπει στο στόχαστρο ήταν άνδρας με καταγωγή από το Ισραήλ.

Πρόκειται για στέλεχος εταιρείας η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα. Το ακριβές επαγγελματικό αντικείμενο της επιχείρησης και η θέση του συγκεκριμένου προσώπου δεν έχουν γίνει γνωστά.

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Παραμένει, επίσης, αδιευκρίνιστο εάν η επιλογή του στόχου σχετιζόταν αποκλειστικά με την καταγωγή του, με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ή με κάποια άλλη ιδιότητά του.

Η ταυτότητά του δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ εξετάζεται εάν είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από τα μέλη του δικτύου και εάν είχαν ήδη συγκεντρωθεί πληροφορίες για τις μετακινήσεις και τις καθημερινές του συνήθειες.

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Οι πέντε συλληφθέντες και ο έκτος που αναζητείται

Στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών ασφαλείας βρέθηκαν συνολικά έξι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, ηλικίας από 22 έως 73 ετών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις:

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Τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν στη Βόρεια Μακεδονία

Ένας ακόμη εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Ελλάδα

Ο έκτος ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται

Ο άνδρας που εντοπίστηκε στην Ελλάδα παραδόθηκε στις 12 Νοεμβρίου στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας.

Σε τέσσερις από τους συλληφθέντες επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Όπλα, πυρομαχικά και σχεδιαγράμματα με σημειωμένες τοποθεσίες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν σημαντικά πειστήρια, μεταξύ των οποίων:

Πυροβόλα όπλα

Πυρομαχικά

Σχεδιαγράμματα με σημειωμένες τοποθεσίες

Κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρονικές συσκευές

Ψηφιακά αρχεία και επικοινωνίες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν εάν οι σημειωμένες τοποθεσίες συνδέονται με την κατοικία, τον χώρο εργασίας ή τα σημεία από τα οποία περνούσε συχνά ο άνδρας ισραηλινής καταγωγής.

Ερευνάται, επίσης, εάν είχαν επιλεγεί ο τόπος και ο τρόπος εκτέλεσης της δολοφονίας ή εάν το σχέδιο βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της παρακολούθησης και της υλικοτεχνικής προετοιμασίας.

Οι μυστικές συναντήσεις και η ομολογία

Η έρευνα άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου του 2026 και διήρκεσε περίπου οκτώ με εννέα μήνες.

Κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων φέρεται να καταγράφηκαν μυστικές συναντήσεις μελών του δικτύου σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

Ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να έχει παραδεχθεί το σχέδιο δολοφονίας, καθώς και τις συναντήσεις που είχε η ομάδα με τον Ιρανό καθοδηγητή.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών χαρτογράφησαν τις επικοινωνίες, τις μετακινήσεις και τις επαφές των εμπλεκομένων, προτού αποφασιστεί η ταυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία.

Η προηγούμενη επίθεση που απέτρεψαν ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική

Η νέα υπόθεση ξυπνά μνήμες από την εξάρθρωση του πυρήνα που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο και συναγωγή στο κέντρο της Αθήνας.

Τότε είχαν συλληφθεί δύο Πακιστανοί οι οποίοι φέρονταν να προετοίμαζαν την επίθεση υπό την καθοδήγηση άνδρα που βρισκόταν στο Ιράν.

Από την έρευνα των κινητών τηλεφώνων τους είχαν εντοπιστεί φωτογραφίες του υποψήφιου στόχου και επικοινωνίες με τον φερόμενο αρχηγό του δικτύου.

Το τελευταίο διάστημα, οι ελληνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας ερευνήσει και περιστατικά πιθανής κατασκοπείας με ενδεχόμενες ιρανικές διασυνδέσεις.

Η έρευνα για το νέο δίκτυο συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν επιπλέον συνεργοί στην Ελλάδα και ποιος θα αναλάμβανε την τελική εκτέλεση της επίθεσης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.