Γυναίκα αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρα κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει της μεγάλης πορείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σπύρου Τρικούπη και Φειδίου, όταν η αστυνομικός δέχθηκε χτύπημα από πέτρα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

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Η τραυματισμένη αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί νεότερη επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της.

Δεύτερη επίθεση στη Σοφοκλέους και την Πεσμαζόγλου

Νέο περιστατικό έντασης καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Πεσμαζόγλου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους ενώ πραγματοποιούσαν προέλεγχο σε σώμα πορείας.

Από το δεύτερο περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός αστυνομικού, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το διαθέσιμο οπτικό υλικό για την ταυτοποίηση των δραστών.

Επτά προσαγωγές από τους προελέγχους

Μέχρι στιγμής, από τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά επτά προσαγωγές.

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Πρόκειται για:

Έξι άνδρες

Μία γυναίκα

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν σε αστυνομικές υπηρεσίες για εξακρίβωση στοιχείων και περαιτέρω έλεγχο.

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Δεν έχει διευκρινιστεί εάν κάποια από τις προσαγωγές συνδέεται άμεσα με τον τραυματισμό της αστυνομικού ή με την επίθεση στη Σοφοκλέους και την Πεσμαζόγλου.

Σε εξέλιξη η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία

Η πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου έχει ξεκινήσει, με την αιματοβαμμένη σημαία να βρίσκεται στην κεφαλή του πρώτου μπλοκ που κινείται προς την αμερικανική πρεσβεία.

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Χιλιάδες πολίτες, φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία και εκπρόσωποι φορέων έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί σταδιακά κατά μήκος της διαδρομής.

Όλες οι εξελίξεις για την πορεία, τους κλειστούς δρόμους και τους σταθμούς του Μετρό παρουσιάζονται στο αναλυτικό ρεπορτάζ του DEBATER.

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Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί στο κέντρο

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ομαλή διεξαγωγή της πορείας και την αποτροπή επεισοδίων.

Στα μέτρα συμμετέχουν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΔΡΑΣΗ, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας. Drones και ελικόπτερο μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ενώ συνεχίζονται οι προέλεγχοι σε κομβικά σημεία.

Αυξημένη είναι η αστυνομική παρουσία γύρω από το Πολυτεχνείο, στα Εξάρχεια, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε δημόσια κτίρια και στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. και την ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Αστυνομίας για την αποτροπή επεισοδίων κατά τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου.