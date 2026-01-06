Ηράκλειο: Βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό και … τον έσπασαν (Εικόνες)

Με απρόοπτα πραγματοποιήθηκε σήμερα ο αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο, καθώς κατά τη διάρκεια της τελετής οι κολυμβητές έσπασαν κατά λάθος τον Τίμιο Σταυρό.

Αρκετά λεπτά πριν από τον προγραμματισμένο για τις 11 το πρωί αγιασμό, δεκάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι, συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελετή ξεκίνησε με τη δοξολογία για τα Θεοφάνεια στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου και συνεχίστηκε με τον καθαγιασμό των υδάτων στον λιμένα Ηρακλείου, στον προβλήτα του μικρού Κούλε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος έψαλλε «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε» και πέταξε τον Σταυρό στη θάλασσα, ενώ οι κολυμβητές βούτηξαν στα κρύα νερά για να τον ανασύρουν και να τον προσκυνήσουν.

Ωστόσο, από την υπερπροσπάθεια ορισμένων συμμετεχόντων, ο Τίμιος Σταυρός έσπασε, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Δείτε εικόνες από το σημείο: