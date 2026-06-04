Ηράκλειο: Απίστευτο τροχαίο με μηχανή που έπεσε πάνω σε σταματημένο δίκυκλο με καρότσα

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το πρωί της Πέμπτης (04/06) στη Μεσαρά, στον δρόμο ανάμεσα στα Καπαριανά και το Καστέλι του Δήμου Φαιστού, στο νότιο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», ένας οδηγός μηχανής, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε σε σταματημένο μηχανάκι, το οποίο έσερνε μικρή καρότσα. Ο δεύτερος αναβάτης δικύκλου είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου.

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Σύμφωνα με το neakriti.gr, από τη σύγκρουση δεν φαίνεται, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, να προέκυψαν σοβαροί τραυματισμοί για τους δύο οδηγούς.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Καπαριανών, οι οποίοι αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα. Όπως σημειώνουν, πρόκειται για δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία και ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων, στοιχεία που εντείνουν τον κίνδυνο πρόκλησης συμβάντων.

Οι κάτοικοι ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και την εξέταση μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.