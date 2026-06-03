Ηράκλειο: Κίνδυνος στον ΒΟΑΚ από οχήματα με υπερφορτωμένα φορτία – Τελάρο έπεσε στο οδόστρωμα εν κινήσει (Βίντεο)

Περιστατικά που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την οδική ασφάλεια καταγράφηκαν σήμερα, Τρίτη (03/06) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στην περιοχή του Ηρακλείου. Ειδικότερα, δύο οχήματα εντοπίστηκαν να μεταφέρουν ιδιαίτερα ογκώδη φορτία, τα οποία φαίνονταν να μην είναι επαρκώς στερεωμένα, δημιουργώντας ανησυχία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, συγκεκριμένα στις εξόδους προς Άγιο Ιωάννη Χωστό και προς τη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου. Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε το neakriti.gr, τα φορτία προεξείχαν σημαντικά από τα οχήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έδειχναν να κινδυνεύουν να αποκολληθούν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η περίπτωση ενός αγροτικού οχήματος, από το οποίο έπεσε στον δρόμο ένα άδειο τελάρο ενώ βρισκόταν σε κίνηση. Χάρη στην άμεση αντίδραση του οδηγού που ακολουθούσε, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς πρόλαβε να ακινητοποιήσει το όχημά του χωρίς να προκληθεί ατύχημα.

Η ανεπαρκής ασφάλιση φορτίων αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την κυκλοφορία. Ακόμη και ένα μικρό αντικείμενο που καταλήγει στο οδόστρωμα μπορεί να αναγκάσει τους οδηγούς σε απότομους ελιγμούς ή φρεναρίσματα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο στους δρόμους της Κρήτης. Συχνά παρατηρούνται οχήματα που μεταφέρουν οικοδομικά υλικά, μεταλλικές κατασκευές, τελάρα, σακιά με αγροτικά προϊόντα και άλλα φορτία χωρίς την απαραίτητη πρόσδεση ή προστασία.

Η ασφαλής μεταφορά αντικειμένων δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση που προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά βασικό παράγοντα για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Η τήρηση των κανόνων από τους οδηγούς και οι συστηματικοί έλεγχοι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Κρήτης.