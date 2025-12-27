Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 38χρονος για άσκοπους πυροβολισμούς

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 38χρονος για άσκοπους πυροβολισμούς
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα που κατηγορείται για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο, προχώρησαν χθες το μεσημέρι (26.12) αστυνομικοί.

Όπως προέκυψε, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία, ανήμερα των Χριστουγέννων, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 38χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ