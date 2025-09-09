Το πρόσφατο περιστατικό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΣΥ.

Τη Δευτέρα, μέρος της οροφής στην Καρδιολογική Κλινική κατέρρευσε, τραυματίζοντας έναν ασθενή στο κεφάλι. Η ζημιά προκλήθηκε ύστερα από θραύση αγωγού νερού, με αποτέλεσμα να πέσει μεγάλο τμήμα γυψοσανίδας και να αποκαλυφθούν οι σωληνώσεις.

Ο θάλαμος, όπου νοσηλεύονται έξι ασθενείς, πλημμύρισε, ενώ γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό έσπευσαν να απομακρύνουν τα νερά και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Η ανακοίνωση του ΠΑ.Γ.Ν.Η.

«Αναφορά συμβάντος στη Καρδιολογική κλινική»

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σχετικά με το συμβάν στη Καρδιολογική κλινική σας αναφέρουμε τα εξής:

Περί την 03:30 π.μ. στις 09/09/25, στο θάλαμο 50 της Καρδιολογικής

κλινικής, διαπιστώθηκε διαρροή ύδατος και υποχώρηση τμήματος της γύψινης

ψευδοροφής, όπου ένα κομμάτι της, έπεσε στην κλίνη ασθενούς, που ευτυχώς

του προξένησε μικρές εκδορές στην μετωπιαία χώρα.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, η

οποία διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του

υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα.

Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, ήταν σε καλή

κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε CT

εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η

Καθηγητής Χαλκιαδάκης Γεώργιος