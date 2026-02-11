Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην παραλιακή λεωφόρο
Συναγερμός στην Κρήτη
Σε επιφυλακή τέθηκαν οι Αρχές στο Ηράκλειο την Τετάρτη (11/02), όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στην παραλιακή λεωφόρο, κοντά στην περιοχή των Καμινίων.
Οι πρώτες πληροφορίες του Creta24.gr, κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια, διότι ο άνδρας έχει στο σώμα και τον λαιμό τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται στο σημείο και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Γύρω στις 18:00 το απόγευμα εντόπισε μία γυναίκα τον νεκρό άντρα μέσα σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στο Ηράκλειο Κρήτης και ειδοποίησε την αστυνομία.
Σημειώνεται ότι τόσο το θύμα όσο και η γυναίκα στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές.
