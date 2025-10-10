Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος ενοικιαστής του θερμοκηπίου με τα 1.100 δενδρύλλια κάνναβης

Προφυλακίστηκε σήμερα ο 41χρονος που φέρεται να είχε μισθώσει το θερμοκήπιο όπου εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης στη Μεσαρά Ηρακλείου, με περισσότερα από 1.100 δενδρύλλια.

Σύμφωνα με το neakriti, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου από κλιμάκιο του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Μεσαράς. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία μέσα σε θερμοκήπιο, εκριζώνοντας δενδρύλλια ύψους έως και τριών μέτρων. Κατά την ίδια επιχείρηση, εντός του χώρου βρέθηκε και 1,5 κιλό αποξηραμένης κάνναβης, η οποία επίσης κατασχέθηκε.

Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος βρίσκεται και ο 51χρονος ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Στην απολογία του τις προηγούμενες ημέρες υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση των παράνομων ενεργειών του ενοικιαστή, επιμένοντας στην αθωότητά του.