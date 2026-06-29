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ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στο Ηράκλειο: Μωρό 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό – Χειρουργήθηκε με επιτυχία στο ΠΑΓΝΗ (φωτογραφίες)

Αφαιρέθηκε με επιτυχία το αντικείμενο από τον φάρυγγα του παιδιού

Παραλίγο τραγωδία στο Ηράκλειο: Μωρό 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό – Χειρουργήθηκε με επιτυχία στο ΠΑΓΝΗ (φωτογραφίες)
ΦΩΤΟ: patris.gr
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Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν ένα παιδί 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από ένα στυλό.

Σύμφωνα με το patris.gr, όταν οι γονείς κατάλαβαν ότι το παιδί είχε καταπιεί το ελατήριο από το στυλό το μετέφεραν άμεσα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου που εφημέρευε. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

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Φωτογραφία
ΦΩΤΟ: patris.gr

Το παιδί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ με τους γιατρούς της ΩΡΛ Κλινικής να έχουν σπεύσει στο νοσοκομείο αν και δεν είχαν εφημερία.

Αμέσως εισήχθη στο χειρουργείο με τους γιατρούς να αφαιρούν με επιτυχία το αντικείμενο από τον φάρυγγα του παιδιού.

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