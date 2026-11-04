Ηράκλειο: Συνελήφθη 38χρονη για ληστεία σε περίπτερο

Στη σύλληψη μιας 38χρονης γυναίκας για ληστεία, σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου. Η ληστεία σημειώθηκε χθες κατά τις πρωινές ώρες (03.11.2026) όταν άγνωστος δράστης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και απειλώντας με αιχμηρό αντικείμενο 20χρονη υπάλληλο περιπτέρου, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Κατά την εξέταση του υλικού παρατήρησαν ότι η γυναίκα κούτσαινε και παρουσίαζε δυσκολία στο περπάτημα. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση του αυτοκινήτου που χρησιμοποίησε, οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη της.

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Όπως διαπιστώθηκε, η 38χρονη έχει προσθετικό μέλος στο δεξί πόδι, γεγονός που εξηγούσε τον ιδιαίτερο τρόπο που περπατούσε.

Η γυναίκα συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη ληστεία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές. Τα κίνητρά της παραμένουν άγνωστα.