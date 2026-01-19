Ηράκλειο: Οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από γκρεμό βάθους 30 μέτρων

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (19-1-2026) για τη διάσωση οδηγού που έπεσε με το όχημα του σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός μετά την εκτροπή του οχήματός του, έπεσε σε σημείο της περιοχής Καπετανιανά του δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο, όπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ο ηλικιωμένος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.