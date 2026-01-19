Ηράκλειο: 43χρονος οδηγός παραβίασε κόκκινα φανάρια και έπεσε πάνω σε περιπολικό – “Τερμάτισε” το αλκοολόμετρο

Εκτός ελέγχου βρέθηκε ένας 43χρονος οδηγός στο Ηράκλειο, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το zarpanews, ο άνδρας, που κλήθηκε σε έλεγχο από την Τροχαία, προσπέρασε χωρίς να σταματήσει, αγνοώντας το σήμα του αστυνομικού και παραβιάζοντας πινακίδες, φωτεινούς σηματοδότες, όρια ταχύτητας αλλά και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στην πόλη του Ηρακλείου.

Η αστυνομία καταδίωξε τον 43χρονο οδηγό και μετά από μερικά λεπτά κατάφερε να τον ακινητοποιήσει αφού ο ίδιος κατέληξε να συγκρούεται τελικά με αστυνομικό όχημα.

Μετά από τον έλεγχο της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης κι έπειτα από αλκοτέστ που διενεργήθηκε, βρέθηκε ότι ο άνδρας ήταν μεθυσμένος.

Μάλιστα ήταν τόσο πολύ μεθυσμένος που το αλκοολόμετρο έφτασε οριακά στην μέγιστη ένδειξή του, δηλαδή κοντά στα 2,00 mg/L (χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα).

Ο 43χρονος συνελήφθη κι είναι πια αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.