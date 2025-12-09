Ηράκλειο: Θλίψη για τον 37χρονο Στέλιο που έχασε τη ζωή του σε φαράγγι – Ο περίπατος στα Αστερούσια που κατέληξε σε τραγωδία

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 37χρονος Στέλιος, ο οποίος ανασύρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας χωρίς τις αισθήσεις του στα Αστερούσια Όρη, στο Φαράγγι Αμπά, στο Ηράκλειο.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άτυχου άνδρα είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με το creta24, ο 37χρονος ήθελε πάντα να εξερευνεί τα πιο κρυφά σημεία της φύσης, την οποία και λάτρευε. Να βρίσκεται στις ψηλότερες κορφές, σε μέρη «μυστικά» με άγρια ομορφιά. Αν και έμπειρος, ο περίπατος στα Αστερούσια Όρη, στο Φαράγγι Αμπά, έμελλε να έχει τραγικό τέλος για τον 37χρονο Στέλιο, που ήταν γνωστός και με το παρατσούκλι «Λούκος».

Μετά από μια μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής 7/12 και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8/12, με τραγική κατάληξη, ο 37χρονος Στέλιος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ

Ο 37χρονος τραυματίστηκε όταν εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, του δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σε κλήση του στο ΕΚΑΒ ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά.

Οι διασωστικές δυνάμεις, πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και δασοκομάντος που έσπευσαν στο σημείο, αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσέγγιση του 37χρονου και ζητήθηκε συνδρομή από ελικόπτερο Super Puma.

Το πρωί της επόμενης ημέρας (8/12), έγινε γνωστό πως το ελικόπτερο δεν μπορούσε επίσης να προσεγγίσει το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο. Τότε ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη επιχείρηση από τους διασώστες.

Όταν μετά από αρκετές ώρες εντόπισαν και ανέσυραν τον 37χρονο Στέλιο, διαπιστώθηκε ότι δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.