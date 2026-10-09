Ηράκλειο: Κατέρρευσαν τμήματα από ταράτσα και μπαλκόνι πολυκατοικίας (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου στην περιοχή του Ατσαλένιου, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν κατέρρευσε τμήμα πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το creta24, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αποκολλήθηκαν και κατέρρευσαν τμήμα της ταράτσας και το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου.

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Μεγάλοι όγκοι από μπετόν και τούβλα έπεσαν στην πίσω πλευρά της πολυκατοικίας, ξηλώνοντας κατά την πτώση τους την τέντα του πρώτου ορόφου, προτού καταλήξουν στην αυλή του ισόγειου διαμερίσματος.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε τη γειτονιά, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους, προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Το γεγονός ότι η κατάρρευση σημειώθηκε μέσα στη νύχτα αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κανείς στην αυλή.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τραγικές.