Ηράκλειο: Ελεύθεροι οι έξι συλληφθέντες για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη

Ελεύθερα αφέθηκαν τα 6 άτομα που είχαν προσαχθεί για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη την περασμένη βδομάδα στην περιοχή του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν πλημμεληματικές διώξεις για αδικήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με την κατάληψη στο κτίριο του Ευαγγελισμού, όπου είχαν συλληφθεί κατά την αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, η δικογραφία σχετικά με την επίθεση στο πρώην υπουργό το προηγούμενο Σάββατο σε εστιατόριο του Ηρακλείου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Η έρευνα για το περιστατικό με τον υπουργό συνεχίζεται, ενώ οι υποθέσεις που αφορούν την κατάληψη κινούνται ξεχωριστά από αυτή της επίθεσης.

Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 26 έως 34 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση σε κατάληψη. Παράλληλα, σημειώνονται και τέσσερις προσαγωγές.