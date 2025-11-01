Ηράκλειο: Μακελειό στα Βορίζια – Τουλάχιστον 3 νεκροί και 15 τραυματίες, σε κατάσταση συναγερμού η ΕΛΑΣ

Συναγερμός έχει σημάνει στα Βορίζια μετά από έκρηξη σε σπίτι χθες βράδυ καθώς σήμερα (1/11) το πρωί σημειώθηκαν πυροβολισμοί με πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι μετέβησαν στα Βορίζια και άρχισαν να γαζώνουν σπίτια με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ συγκεχυμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, νεκροί είναι μια 50χρονη γυναίκα, ένας νεαρός άνδρας και ένα ακόμη άτομο για το οποίο δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Η πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην ΕΛΑΣ που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το cretalive.gr, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας. Κατά την ίδια πηγή, το πρωτοφανές σκηνικό στήθηκε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία με αποτέλεσμα να αρχίσει ένας πραγματικός πόλεμος, με πυρά εκατέρωθεν.

Σκηνές αλλοφροσύνης επικρατούν και στο κοντινό Κέντρο υγείας, ενώ στην περιοχή σπεύσουν πολλά ασθενοφόρα.

Σημείο μηδέν η έκρηξη σε υποκατασκευή οίκημα το βράδυ της Παρασκευής

Να θυμίσουμε ότι αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη χθες το βράδυ, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.