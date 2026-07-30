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Συναγερμός στα Μάλια για 20χρονο αγνοούμενο κολυμβητή – Διακόπηκε η επιχείρηση του Λιμενικού λόγω των ισχυρών ανέμων

Οι άνεμοι στην περιοχή ξεπερνούν τα 7 μποφόρ

Συναγερμός στα Μάλια για 20χρονο αγνοούμενο κολυμβητή – Διακόπηκε η επιχείρηση του Λιμενικού λόγω των ισχυρών ανέμων
ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
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Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλωτζάνη Μαλίων.

Συγκεκεριμένα στις 19.30 χθες σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα. Άμεσα σκάφη του Λιμενικού και παραπλεοντα ιδιωτικά σκάφη ξεκίνησαν, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, τις έρευνες εντοπισμού του νεαρού κολυμβητή.

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Οι έρευνες από το πρωί έχουν διακοπεί, λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή, με τους ανέμους που πνέουν βόρειοι / βορειοδυτικοί να ξεπερνούν τα 7 μποφόρ.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

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