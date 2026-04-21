Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε αποθήκη – Ήταν πατέρας ενός παιδιού

Απαγχονισμένος μέσα σε αποθήκη βρέθηκε ένας άνδρας το βράδυ της Δευτέρας 20 Απριλίου στο Καινούργιο Αγρινίου.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο περίπου 40 ετών άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε αποθήκη, κάτω από την οικία του.

Ο άνδρας εργαζόταν και διέμενε στην περιοχή, ενώ ήταν πατέρας ενός παιδιού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έμενε κοντά στο ΕΠΑ.Λ. Καινουργίου και καταγόταν από τη Ναύπακτο.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε οικείο του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.