Ελευθερία Γιακουμάκη: Το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της – Είχε προσαχθεί και είχε δώσει κατάθεση

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 44χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό της σορού του 39χρονου πρώην συντρόφου της.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε απομονωμένο ξωκλήσι στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, φέροντας τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοχειρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER η 44χρονη αγνοούμενη Ελευθερία Γιακουμάκη είχε χωρίσει τον 39χρονο Μ.Α. πριν από περίπου ένα μήνα παρότι εκείνος δεν το επιθυμούσε. Οι Αρχές εξετάζουν με εξαιρετική προσοχή όλα τα δεδομένα, καθώς η υπόθεση περιπλέκεται από μια σειρά αντιφάσεων και σκοτεινών σημείων.

Το παρασκήνιο της κατάθεσης και οι αντιφάσεις

Λίγες μόλις ώρες πριν το μοιραίο συμβάν, ο 39χρονος είχε κληθεί από την Ασφάλεια για κατάθεση σχετικά με την τύχη της αγνοούμενης. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση, υποστηρίζοντας πως ο χωρισμός τους πριν από δύο μήνες ήταν ομαλός.

Κατά την παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα, ο άνδρας έφερε εμφανείς αμυχές στο πρόσωπο, τις οποίες απέδωσε σε πτώση με τη μοτοσικλέτα του.

Αντίθετα με τους δικούς του ισχυρισμούς, το περιβάλλον της 44χρονης έκανε λόγο για μια σχέση έντονα πιεστική, με συχνούς και σφοδρούς καβγάδες.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του 39χρονου είναι ιδιαίτερα δύσβατο και απομακρυσμένο από τον οικισμό. Οι αστυνομικές δυνάμεις συλλέγουν στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέσουν τον θάνατό του με την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη, επιχειρώντας να συνθέσουν το παζλ μιας υπόθεσης που πλέον κινείται στα όρια του αστυνομικού θρίλερ.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Η αγνοούμενη (την αναζητούν οι Αρχές στο όρος Γιούχτα ανάμεσα σε Αρχάνες και Αθανάτους) κινήθηκε προς μία ορεινή και δύσβατη περιοχή με την τελευταία της επικοινωνία να είναι στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής με ένα μήνυμα που είχε στείλει στον 23χρονο γιο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τη δήλωση εξαφάνισης το κινητό της τηλέφωνο έδινε στίγμα στην συγκεκριμένη ορεινή περιοχή, ωστόσο σήμερα αυτό πρέπει να έκλεισε. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε μία ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από το δυσπρόσιτο ορεινό σημείο.

Το χρονικό

Τα ίχνη της 44χρονης χάθηκαν την Κυριακή 19 Απριλίου από την περιοχή των Δαφνών. Ο 21χρονος γιος της, ανήσυχος από την αδικαιολόγητη απουσία της, δήλωσε την εξαφάνιση στις αρχές, επισημαίνοντας πως η μητέρα του δεν θα έφευγε ποτέ οικειοθελώς χωρίς να δώσει σημεία ζωής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία κρίσιμη λεπτομέρεια που εξετάζεται είναι το γεγονός πως η Ελευθερία Γιακουμάκη είχε προγραμματισμένο δικαστήριο με τον πρώην σύζυγό της μόλις λίγες ώρες μετά τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της.

Η μητέρα της αγνοούμενης δήλωσε πως δεν γνώριζε λεπτομέρειες για τη σχέση της κόρης της με τον 39χρονο, καθώς το περιβάλλον της δεν είχε στενές επαφές μαζί του κατά τον έναν χρόνο που ήταν μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα έφευγε ποτέ έτσι», επιμένουν οι δικοί της άνθρωποι, οι οποίοι ζουν ώρες αγωνίας, φοβούμενοι πως η τύχη της 44χρονης συνδέεται άμεσα με την τραγική κατάληξη του πρώην συντρόφου της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 44χρονης μητέρας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης.