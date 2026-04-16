Σοφία Μουτίδου για την αυτοκτονία του συζύγου της: «Ήταν η στιγμή που μπήκα στην ψυχοθεραπεία»

Η Σοφία Μουτίδου αναφέρθηκε χθες Τετάρτη (15/4) μέσα από το «Real View» στην αυτοκτονία του συζύγου της, αποκαλύπτοντας πως για πολλά χρόνια παλαιότερα την βασάνιζαν έντονες ενοχές. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως αναρωτιόταν διαρκώς αν είχε παραβλέψει κάποια προειδοποιητικά σημάδια που θα μπορούσαν να είχαν προλάβει την τραγική κατάληξη του ανθρώπου της.

Αφορμή για αυτή την εξομολόγηση στάθηκαν οι δηλώσεις της Ελένης Καστάνη σχετικά με την απώλεια του δικού της πατέρα, οι οποίες προβλήθηκαν στην εκπομπή «Real View». Η Σοφία Μουτίδου μοιράστηκε το δικό της βίωμα από το οικογενειακό της περιβάλλον, το οποίο συνέβη πριν από δέκα χρόνια και άλλαξε ριζικά τη ζωή της.

Μετά τον θάνατο του Θεόδωρου Ευαγγελόπουλου, η ηθοποιός αποφάσισε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία προκειμένου να διαχειριστεί το σοκ και την απώλεια του πατέρα της κόρης της.

Όλα όσα είπε η Σοφία Μουτίδου

«Επειδή έχει αυτοκτονήσει ο άντρας μου, να ξέρετε ότι εμείς οι υπόλοιποι ονομαζόμαστε επιζήσαντες. Είναι σαν δολοφονία του εαυτού. Έχεις πάρα πολλές ενοχές. Όταν έγινε αυτό, ήρθε ένας φίλος μου ψυχολόγος και μου είπε ότι η αυτοχειρία είναι μια πράξη που μοιράζει ενοχές και όποιος θέλει παίρνει.

Εδώ χάνεται ο άνθρωπός σου από τροχαίο και νιώθεις υπεύθυνος, πόσο μάλλον όταν υπάρχει αυτό το βάρος. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι, σκέφτεσαι “μήπως δεν κατάλαβα κάτι;”. Το ξεπερνάς με πολλή δουλειά, αυτή ήταν η στιγμή που μπήκα στην ψυχοθεραπεία», εξομολογήθηκε η Σοφία Μουτίδου.

Θυμίζουμε ότι ο Θεόδωρος Ευαγγελόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 10 Απριλίου 2015 σε ηλικία 43 ετών. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ο γνωστός επιχειρηματίας φέρεται να οδηγήθηκε στην αυτοκτονία εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Υπήρξαν παντρεμένοι για αρκετά χρόνια και απέκτησαν μαζί μια κόρη, τη Δήμητρα, η οποία γεννήθηκε το 2009.