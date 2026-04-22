Σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς: “Δεν ισχύει ότι με προσκάλεσε στο δωμάτιο, είχαμε μία τυπική επικοινωνία εκείνο το βράδυ”

Περιορισμένη και χωρίς να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτές χαρακτήρισε ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς την επικοινωνία που είχαν το μοιραίο βράδυ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης (22/4), ο νεαρός αναφέρει ότι επρόκειτο για τη συνηθισμένη επικοινωνία που θα είχε ένα ζευγάρι τονίζοντας ότι δεν προσκλήθηκε στο δωμάτιο που βρισκόταν στην περιοχή του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

“Υπήρξαν τυπικές επικοινωνίες, όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και, όταν πήγαινε σπίτι του, θα της έστελνε μήνυμα”, σημείωσε χαρακτηριστικά. «Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό. Όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και, όταν πήγαινε σπίτι, θα έστελνε μήνυμα», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως η μοναδική αναφορά που έγινε ήταν όταν εκείνη του είπε ότι τον είδε στην παραλιακή. «Δεν έχουμε πει κάτι, μωρέ. Μου λέει ότι με είδε στην παραλιακή, της λέω “δεν σε είδα”, γιατί όντως δεν την είδα. Αυτά», είπε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι άφησε την Μυρτώ μαζί με τη τρανς φίλη της, την Ολίβια τονίζοντας ότι αποχώρησε νωρίτερα για να επιστρέψει στο σπίτι του. «Ναι, την άφησα, γιατί εγώ πήγα σπίτι να πάρω ένα powerbank», δήλωσε.

Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε κάποια πρόσκληση από την πλευρά της 19χρονης για να πάει στο δωμάτιο όπου βρισκόταν με τους τρεις. «Όχι, δεν με προσκάλεσε κάπου», κατέληξε.