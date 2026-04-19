Πάτρα: Αυτοκτόνησε ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε σπίτι στο Ακταίο – Σήμερα θα γινόταν η κηδεία της αδελφής του

Ο θάνατος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου στο πλατύσκαλο της οικίας του στο Ακταίο Πατρών ύστερα από φωτιά, αποδίδεται κι επίσημα σε αυτοκτονία από τις Αρχές.

Σύμφωνα με το tempo24, ο άνδρας που στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στο Ρίο, έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια με κυνηγετική καραμπίνα βγήκε έξω και αυτοπυροβολήθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η αδελφή του με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι πέθανε και σήμερα θα γινόταν η κηδεία της, γεγονός που όπως φαίνεται ο ίδιος δεν μπόρεσε να το αντέξει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η αδελφή του υπηρετούσε εν ζωή ως δικαστικός στην Αθήνα.

Από νωρίς το πρωί έγινε γνωστό ότι η οικία του καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου στην Πάτρα.

Το περιστατικό έγινε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στο ύψος του Ακταίου με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Επί τόπου έφθασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ μετά το τέλος της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν σε χώρο του σπιτιού τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.