Ηράκλειο: Μάχη με τον χρόνο για να βρεθεί η Ελευθερία Γιακουμάκη – Θρίλερ με μία αυτοκτονία και μία εξαφάνιση

Στον ορεινό όγκο του όρους Γιούχτας, μεταξύ τον περιοχών Αρχάνες και Αθάνατοι στο Ηράκλειο της Κρήτης, αναζητούν τα στελέχη της ΕΛΑΣ, τη 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 19/4.

Η αγνοούμενη γυναίκα κινήθηκε προς μία ορεινή και δύσβατη περιοχή με την τελευταία της επικοινωνία να είναι στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν έστειλε γραπτό μήνυμα στον 23χρονο γιο της.

Στη συνέχεια, τα ίχνη της χάνονται, ενώ μετά την δήλωση εξαφάνισης στις 01:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/4, το κινητό της σταματάει να εκπέμπει σήμα, με το τελευταίο να είναι στο όρος Γιούχτας.

Οι έρευνες των αστυνομικών, επικεντρώνονται σε μία ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από το δυσπρόσιτο ορεινό σημείο.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της γυναίκας, μητέρας τριών παιδιών λαμβάνει διαστάσεις θρίλερ, καθώς το απόγευμα της Τρίτης 21/4 εντοπίστηκε νεκρός ο μέχρι πρότινος σύντροφος της, Μ.Α, ηλικίας 39 ετών.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία, φέροντας τραύματα από καραμπίνα που ήταν δίπλα του, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Σημειώνεται πως λίγες ώρες πριν βάλει τέλος στην ζωή του, ο άνδρας είχε προσαχθεί από αστυνομικούς στο Ηράκλειο, προκειμένου να δώσει κατάθεση για την υπόθεση της 43χρονης. Μετά την εξέταση του, αφέθηκε ελεύθερος.

Πλέον οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να εντοπίσουν την Ελευθερία Γιακουμάκη.