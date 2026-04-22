Μαρίνα Σάττι: Απέφυγε να σχολιάσει τη φετινή Eurovision – Πώς απάντησε σε ερώτηση για τον Akyla

Στην επίσημη πρώτη προβολή της ταινίας «I Am a Stranger» βρέθηκε η Μαρίνα Σάττι, όπου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την αξία της κοινωνικής προσφοράς. Η τραγουδίστρια, ωστόσο, απέφυγε να ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τον διαγωνισμό της Eurovision.

Αναλυτικότερα, η Μαρίνα Σάττι, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό το 2024, επέλεξε να στρέψει όλα τα φώτα στο έργο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο βαθύτερο νόημα της εκδήλωσης.

Η Μαρίνα Σάττι στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία, τονίζοντας ότι η προσφορά δεν είναι μόνο προνόμιο των καλλιτεχνών ή των ανθρώπων με δημόσιο βήμα.

«Το ελπίζω, αλλά νομίζω και ότι το πώς υπάρχουμε και πώς ζούμε και πώς σκεφτόμαστε στη ζωή μας καθημερινά… δεν χρειάζεται απαραίτητα να είμαστε καλλιτέχνες για να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας. Πιστεύω καθένας από μας με τον τρόπο του μπορεί να το κάνει αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Πώς απάντησε σε ερώτηση για την φετινή Eurovision

Παρά τις προσπάθειες των δημοσιογράφων να αποσπάσουν ένα σχόλιο για τη φετινή συμμετοχή στη Eurovision ή για τον καλλιτέχνη Akyla, η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια σε τέτοιου είδους ερωτήσεις.

«Θα ήθελα πραγματικά να μείνω στο μήνυμα και του έργου της Ύπατης Αρμοστείας και της ταινίας αυτής, της πολύ ωραίας ταινίας», αρκέστηκε να απαντήσει η Μαρίνα Σάττι.

