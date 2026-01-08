Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Ηράκλειο: Αυτοκίνητο πέρασε με κόκκινο και παρέσυρε διερχόμενο αμάξι – Στο νοσοκομείο δυο άτομα

Ένας 70χρονος και ένας 39χρονος

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο πέρασε με κόκκινο και παρέσυρε διερχόμενο αμάξι – Στο νοσοκομείο δυο άτομα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 8/1 στον κόμβο Σκαλανίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, με δυο ανθρώπους να τραυματίζονται.

Συγκεκριμένα, οδηγός του ενός οχήματος παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το έτερο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τον οδηγό του ασημί αυτοκινήτου να εγκλωβίζεται στο όχημα του. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Σύμφωνα με το Patris.gr ένας 70χρονος και ένας 39χρονος νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύματα σε αυχένα και άκρα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Ιδρύματος Κώστα Δανδουλάκη, «οι τραυματίες υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία».

